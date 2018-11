Eesti 200: topeltkodakondsus tuleb lubada kõigile eestlastele

“On arusaamatu, miks halli passiga vanematele jäi võimalus oma lapse Eesti kodakondsusest loobuda ja vormistada talle määratlemata kodakondsusega isiku dokument. Eesti riigi eesmärk on siin püsivalt elanud peredes sündivate laste õiguste kaitsmine ja “hallide” passide väljastamine neile ei toeta seda eesmärki,” sõnas Taro. “PPA andmeil on vanemate otsuse tõttu määratlemata kodakondsusega lapsi 189 ning neile tuleb taastada õigus Eesti kodakondsusele täisealiseks saamisel.”

Kolmandaks tuleb vabas Eestis sündivale lapsele anda õigus sünnihetkel sünnijärgsele kodakondsusele, sõltumata tema vanemate kodakondsusest, kui vähemalt üks tema vanematest on Eestis püsivalt elanud enne 20. augustit 1991. Mitme kodakondsusega Eestis püsivalt elavad lapsed peavad praeguse regulatsiooni järgi pärast 18-aastaseks saamist kolme aasta jooksul otsustama, kas nad säilitavad Eesti või muu riigi kodakondsuse.

“Meie eesmärk peaks olema see, et Eestis mitmendat põlve elavad inimesed oleksid Eesti kodanikud ja neil oleks võimalus ka kasvada Eestis üles Eesti kodanikena. Selle muudatusega ütleme riigina selgelt välja, et need lapsed on Eesti lapsed, sõltumata sellest, mis kodakondsuse otsuse on kunagi teinud nende vanemad,” selgitas Taro. “Praegu sünnib meil igal aastal juurde teiste riikide kodanikke, vaatamata sellele, et nende vanemad ja mõnikord ka vanavanemad on siin püsivalt elanud.”