Eesti 200 toetus Hooandja portaalis kasvas tundidega ligi kümme tuhat eurot

Hooandja veebilehel MTÜ Eesti 200 toetuseks kogunenud annetusi 4000 euro ulatuses ja eesmärgist lahutas neid pelgalt tuhat eurot, siis täna õhtupoolikul on eesmärk tõstetud 20 000 euroni ja sellest on koos veidi üle 13 000 euro.

Täna on projekti toetanud neli inimest: nende seas ka üks Eesti 200 liikumise eestvedajatest, ettevõtja Priit Alamäe, kelle panus projekti on olnud märkimisväärne.

Veel eile ütles Eesti 200 nõukogu liige Meelis Niinepuu Eesti Päevalehele antud usutluses, et kuna toetuste hulk on pärast teisipäeval toimunud pressiüritust suurenenud, siis projekti esialgset eesmärki suurendatakse. "Ilmselt tõstame eesmärgi 10 000 euroni," sõnas ta. Küll aga on otsustatud tõsta see hoopiski 20 000 euroni.

(Kuvatõmmis Hooandja.ee veebilehelt)