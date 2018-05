Eesti 200 tähis juba võetud: Twitteris kutsutakse uue liikumise juhte huligaanideks

Eile avalikkuse ette kerkinud Eesti 200 liikumine, mis ei välista parteiks hakkamist ja riigikogu valimistel kandideerimist, on sattunud teatavasse nimeskandaali. Nimelt on sellenimeline liikumine juba mitu aastat olemas, selle algatas MTÜ Eesti Kultuuri koda.

"Eesti Kultuuri Koda kingib oma riigile sünnipäevaks kultuurivaldkondade pikaajalise tegevusplaani. Selleks algatame liikumise EESTI 200, mille raames alustame kultuuritegijate mälupanga loomist ja visiooni ettevalmistamist," seisab originaalse EESTI 200 liikumise tutvustuses.

Nimesarnasus ei ole jäänud märkamata, näiteks twitteris nimetab üks kasutaja Eesti 200 manifesti algatajaid loomevarasteks ning tehtud tööd plagiaadiks.

Omajagu on sarnane ka mõlema liikumise sügavam mõte - kes me oleme ja kuhu me lähme?

Vaata ise: