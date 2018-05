Eesti 200 tähis juba võetud: patent juba 2016. aastal kinni pandud, loojad kutsuvad uut poliitrühmitust elementaarsele guugeldamisele

Eile avalikkuse ette kerkinud Eesti 200 liikumine, mis ei välista parteiks hakkamist ja riigikogu valimistel kandideerimist, on sattunud teatavasse nimeskandaali. Nimelt on sellenimeline liikumine juba mitu aastat olemas, kui selle registreeris patendiametis MTÜ Eesti Kultuuri koda.

"Eesti Kultuuri Koda kingib oma riigile sünnipäevaks kultuurivaldkondade pikaajalise tegevusplaani. Selleks algatame liikumise EESTI 200, mille raames alustame kultuuritegijate mälupanga loomist ja visiooni ettevalmistamist," seisab originaalse EESTI 200 liikumise tutvustuses.

"Täpsus on aus. Täpsuse huvides oleme sunnitud lisama, et liikumist Eesti 200 kujundanud arutelude juures ei ole viibinud ühtegi neist tublidest isikutest, kes on alla kirjutanud eile ilmunud poliitilisele manifestile," teatavad MTÜ Eesti Kultuur 200 eestvedajad avalikus kirjas, pidades silmas enda kunstirühmituse kooskäimisi. "Nõustudes küll sellega, et e-riik Eestis kipub ajale jalgu jääma, teame siiski, et internet ja Google toimib kogu meie riigis ning soovitame seda kasutada ka poliitilise manifesti autoritel," jätkab rühmitus ironiseerimist.