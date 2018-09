Eesti 200 soovib luua lisaks riiklikule ravikindlustusele erakindlustuse

"Solidaarsusprintsiibil põhinev erakindlustus peaks jääma, aga täna on juba selge, et maksudest kogutava sotsiaalkindlustuse rahaga ei ole riik võimeline seda tervishoiusüsteemi tulevikus finantseerima," sõnas Alamäe. Tema sõnul on Eesti 200-l küsimus, kuidas tuua tervishoidu raha juurde.

Üks viis tervishoidu raha juurdetoomiseks on Alamäe sõnul vabastada maksust tööandjate poolt töötajatele erisoodustusena pakutav tervisekindlustus. "Soomes on väga levinud see, et ettevõtted pakuvad ühe osana oma paketist tervisekindlustust lisaks riiklikule kindlustusele. Toome sellesama Eestisse," võttis Alamäe Eesti 200 idee kokku.

Liikumine Eesti 200 esitles täna oma varivalitsut ning tutvustas reformikava, mis on sisendiks erakonna programmile.

Eesti 200 varivalitsuse koosseis on järgmine:

Priit Alamäe, varivalitsuse peaminister;

Indrek Nuume, majandusareng ja rahandus;

Igor Taro, kohalike omavalitsuste teenuste reform;

Kristjan Altroff, kogukondade võimestamine;

Kristina Kallas, haridus ja lõimumine;

Hendrik Agur, koolivõrgu areng;

Kristiina Tõnnisson, teaduse areng;

Jaak Laineste, loodusvarade kaitse ja väärindamine;

Pirko Konsa, transpordireform;

Meelis Niinepuu, taristu ja ühendused;

Kadri Haller-Kikkatalo ja Liina Normet, tervishoid ja riiklik turvavõrk;

Margus Tsahkna, julgeolek ja liitlassuhted