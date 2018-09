Eesti 200 soovib luua lisaks riiklikule ravikindlustusele erakindlustuse

"Solidaarsusprintsiibil põhinev erakindlustus peaks jääma, aga täna on juba selge, et maksudest kogutava sotsiaalkindlustuse rahaga ei ole riik võimeline seda tervishoiusüsteemi tulevikus finantseerima," sõnas Alamäe. Tema sõnul on Eesti 200-l küsimus, kuidas tuua tervishoidu raha juurde.

Üks viis tervishoidu raha juurdetoomiseks on Alamäe sõnul vabastada maksust tööandjate poolt töötajatele erisoodustusena pakutav tervisekindlustus. "Soomes on väga levinud see, et ettevõtted pakuvad ühe osana oma paketist tervisekindlustust lisaks riiklikule kindlustusele. Toome sellesama Eestisse," võttis Alamäe Eesti 200 idee kokku.

Praegu kehtiva tulumaksuseaduse kohaselt on erisoodustuse maksuvabastus 100 eurot töötaja kohta kvartalis ja see kehtib avaliku rahvaspordiürituse osavõtutasule, sportimis- või liikumispaiga regulaarse kasutamisega otseselt seotud kulutustele, tööandja olemasolevate spordirajatiste ülalpidamiseks tehtavatele kulutustele, samuti taastusraviarsti, füsioterapeudi, tegevusterapeudi, kliinilise logopeedi või kliinilise psühholoogi teenustele ning ravikindlustuslepingu kindlustusmaksele.

Liikumine Eesti 200 esitles täna oma varivalitsut ning tutvustas reformikava, mis on sisendiks erakonna programmile.