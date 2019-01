Eesti 200 skandaalsete plakatite teemat arutati Venemaa telesaates. Lähenemine oli tavapärasest erinev

Saatejuhid Jevgeni Popov ja Olga Skabejeva ütlesid, et uudis trammipeatusesse üles pandud skandaalsetest plakatitest levis üle kogu SRÜ ja Ida-Euroopa. Saates näidati ka lõiku teema kohta tehtud pressikonverentsist, kus rääkis Eesti 200 esimees Kristina Kallas. Toimunut paluti selgitama ka Delfi venekeelse toimetuse peatoimetaja Dmitri Kukuškin, kes võttis saatest osa Skype'i teel.

Kukuškini sõnul oli sammu taga valimiseelne poliitilise võitluse tugevnemine. Liberaalse tiiva poliitilised jõud on tema sõnul EKRE populistlikul viisil rahvustunnetele mängimisele sunnitud vastama omapoolsete vastusammudega.

Vene Delfi hinnangul oli Rossija 1 kanali kajastus tasakaalustatud, seda ei üritatud panna võtmesse, et venelasi Eestis kuidagi alavääristataks. Eksperdid viitasid, et tegu oli hea PR-trikiga.

Delfi on varasemalt kajastanud, et reklaamikampaania tekitas vastuolusid. Sotsiaalmeediaski kajas postitustest vastu, et paljud inimesed solvusid plakatile kirjutatu tõttu. Seda nii eestlaste kui venelaste hulgas. Plakatid olid üleval vaid ühe päeva - esmaspäeva õhtul võeti need maha. Järgmise päeva hommikul ilmusid samasse kohta uued reklaamid, kus Eesti 200 logod ja eestlased ning venelased mahutatud ühele plakatile. Kallas on vabandanud nende ees, keda algsed plakatid võisid solvata.

