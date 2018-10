Eesti 200 saab partei luua: vajalikud 500 liiget on olemas

"500 liikme verstapost on rõõmustav, aga see ei ole kindlasti meie lõppeesmärk. Mida rohkem kaasamõtlejaid meiega ühineb, seda parem. Seega ootame endiselt meiega liituma kõiki inimesi, kes muretsevad Eesti pika plaani pärast ja tahaksid olla osa uue poliitilise jõu asutamisest," ütles Eesti 200 üks asutajatest Priit Alamäe.

Erakonna asutamiskoosolekul otsustatakse erakonna loomine, kinnitatakse põhikiri ja programm, valitakse revisjonikomisjon, juhatuse liikmed ja juhatuse esimees.

"Meiega on liitunud arstid, õpetajad, insenerid, ettevõtjad ja teised oma valdkondades tunnustatud inimesed, keda ühendab soov Eesti tuleviku teemadel kaasa mõelda. See on jõud, mis viib Eesti jaoks vajalikud reformid ka ellu," lisas Alamäe.

Eesti 200 on poliitiline liikumine, mis avaldas oma manifesti tänavu mais.