Eesti 200 pöördub katuserahade pärast prokuratuuri: valitsus tegeleb poliitilise korruptsiooniga

1. oktoobril jõudis avalikkuseni teave, et valitsus on jaganud riigieelarvest laiali 25,7 miljonit eurot nn katuseraha sildi alt, meenutab Eesti 200.

Eesti 200 palub riigiprokuratuuril kontrollida, kas sellise otsuse näol võib tegemist olla ametiisikute toimingupiirangu rikkumise ja korruptiivse käitumisega.

"Tegemist on kahetsusväärse pretsedendiga Eesti ajaloos. Mitte kunagi varem pole valitsus sellisel moel ja sellises ulatuses oma erakonnakaaslasi valimiseelsel aastal toetanud. See on massiivne valimistulemuse mõjutamine riigi raha eest. Narva keskerakondlaste kaasus on selle korruptsioonijuhtumi kõrval tühi-tähi," kirjeldas Eesti 200 liige Igor Taro.

"Avaliku informatsiooni põhjal on kõnealune otsus sündinud koalitsioonierakondade liidrite väga kitsas ringis. See annab valitsuse katuserahale toimingupiirangu rikkumise tunnused ning seda võib võrrelda teiste kaasustega, kus endaga seotud juriidilisele isikule toetuse andja mõisteti toimingupiirangute rikkumises süüdi," jätkab ta.

"Kui seni on katuseraha jagamine olnud vaieldav parlamentaarne traditsioon, siis antud juhul langetasid vastava otsuse koalitsioonierakondade juhid. Eraldades raha oma erakonnakaaslastele on erakondade juhid, kes on ühtlasi oma poliitiliste mittetulundusühingute juhatuse liikmed, pannud toime toimingupiirangu rikkumise. Selle asja nimi on poliitiline korruptsioon."

Eesti 200 hinnangul tuleks katuserahade jagamine sel kujul lõpetada, sest see protsess ei ole piisavalt läbipaistev.