Eesti 200 peaministrikandidaat Priit Alamäe: Eestisse on teretulnud kõik inimesed, kes tahavad siin töötada ja makse maksta

Miks on vaja börsile viia? Meil on vaja tõmmata kapitaliturgu käima. Meil on vaja suurendada ettevõtete hulka, kuhu saab investeerida. Eesti börs on täna nii väike, et siin lihtsalt ei ole likviidsust. Kui need ettevõtted viia börsile, kaob ära jauramine sellest, et kas tegemist on korruptsiooniga, ettevõtted tõmmatakse valguse kätte.

Koorits: kas kõik Nortali töötajad on tööl töölepinguga või on teil ka inimesi, kes saavad raha ka OÜ arvele või mõne muu skeemiga?

Meil on Eestis 350 inimest ja üle maailma ligi 700. Meil oli umbes kaks aastat tagasi täitsa palju inimesi, kes tahtsid teha läbi oma OÜ. Siis tegime selle reformi ära, nüüd on võibolla mõned üksikud jäänud, kellel on mingi muu põhjus, näiteks inimene osutab teenust mitmele ettevõttele. Tegime selle liigutuse ära siis, kui ühiskonnas teema kerkis ja leiti, et OÜtamine ei ole okei.

Koorits: mida arvate astmelisest tulumaksust?

Ei arva hästi. Eestis juba kehtib astmeline tulumaks tulumaksuvaba miinimumi näol. Küsimus on, kas peaksime hakkama sinna veel mingeid kõrgemaid astmeid laduma ja karistama sellega inimesi, kes on rohkem tööd teinud ja edasi pürginud. Ei, mina seda ei poolda.

Koorits: mida arvate ettevõtte tulumaksu praegusest süsteemist? Kas ta on praegusel kujul hea või seda tuleks reformida?

Mida ma ei toeta, on klassikalise ettevõtte tulumaksu sisseseadmist. Peale ettevõtete tulumaksu kaotamist tulid ettevõtete kasumid varjust välja, ettevõtted muutusid hüppeliselt väga kasumlikuks ja see on positiivne. Olen vaadanud teistes riikides ostmise eesmärgil ettevõtteid, lähed kellegagi rääkima, öeldakse, et jah, meie ettevõtte kasumiaruanne päriselt kõike ei kajasta. Eesti võtete kasumiaruanne kajastabki ettevõtete tegelikku olukorda. See on positiivne kultuuriline muutus.

Poom: kui Eesti maksusüsteemi peetakse üldiselt väga heaks, siis läbi käib rahvusvahelistest soovitustest kohalike maksude puudus, on soovitatud kinnisvaramaksu. Kas maamaks võiks tulla tagasi? Kas inimesel võiks olla maksuside kohaliku omavalitsusega?

Praegu saab omavalitsus tulu inimese tulumaksust. Täna on omavalitsustel väga väike motivatsioon tegeleda investeeringutega, kui kuhugi ehitatakse näiteks tehas.

Poom: võibolla oleks nii mõnigi vald või suurlinn olnud oluliselt leplikum, kui ta teaks, et sealt tuleb maksutulu?

Absoluutselt. Täna ei ole sellist seadusandlikku raamistikku, mis võimaldaks tselluloosiinvestoritel minna kogukonna juurde ja öelda, et kuulge, ehitame siia tehase, sellised on riskid, aga tänu sellele teie kogukonda tuleb nii palju raha juurde, mille eest saate uue kooli, lasteaia. Siis väheneb ka oma tagaaiast eemaleajamise fenomen. Täna ei näe inimesed investeeringutest endale kasu, kui näevad, on teine jutt.