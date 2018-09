Eesti 200 peaministrikandidaat Alamäe: äkki on kooseluseadus ebaõnnestunud ja abielu tuleks defineerida kahe inimese vahelise asjana

Vahur Koorits reporter RUS 34

Priit Alamäe Foto: Raul Mee, Mollusk Media

Eesti 200 peaministrikandidaat Priit Alamäe ütles, et tema on samasooliste kooselu suhtes liberaalne. Kooseluseadus pole võibolla väga õnnestunud, seetõttu võiks mõelda selle peale, et lubada samasooliste abielu.