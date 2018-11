Eesti 200 on valmis kutseõppe erastama. Mida see endaga kaasa tooks?

Kallas selgitas, et erastamise all on silmas peetud eelkõige seda, et kutseoskusi õpetaksid vastava eriala töötajad töö käigus ja nemad annaksid õppe lõpus ka kutsetunnistuse. Rahaliselt kataks kulud riik, osaliselt võiks panustada ka erasektor. Õppijatelt tasu nõudmist olukorras, kus kõrgharidus on tasuta, Kallas mõistlikuks ei pea.

Praegu pole Kallas väitel tööandjad riikliku kutsehariduse saanute oskustega tihti rahul. Ühe põhjusena tõi ta välja, et võtted ja tehnikad, mida kutsehariduses õpetatakse, pole tingimata vastavuses tööelus vajaminevatega. Seetõttu peavad tööandjad koolilõpetajaid sageli kohe ümber õpetama hakkama. Kes õpetada ja diplomeid välja anda tohiks, võiks otsustada kutsekojad.

"Võtame näiteks mõne juuksurisalongide keti. Kutsekojad otsustavad ka juba praegu, kellel on õigus kutset väljastada. Koolitaval juuksurisalongil võiks olla võimalus taotleda kutsekojast õigus näiteks juuksuri kutse välja andmiseks. Kutsekoda vaatab taotluse ja õppekava üle ja võib neile selle õiguse anda. See ongi see, mida me erastamise all silmas peame," kirjeldas Kallas.

Ka praegu eksisteerib töökohapõhise õppe süsteem, kus kaks kolmandikku õppest toimub töökohal ja üks kolmandik koolis. Kuidas välja käidud idee sellest erineb? Kallase sõnul oleks vahe praeguse töökohapõhise õppega selles, et edaspidi võiks kutseoskused kinnitada ja ka diplomi välja anda erasektorisse kuuluv koolitaja, mitte kutseõppeasutus.