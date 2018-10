Eesti 200 nõukogu liige Meelis Niinepuu: kahjuks ei lubata oma valdkonna ekspertidel olla poliitilselt aktiivne

"President Kersti Kaljulaid ütles oma 20. augusti kõnes: "Need, kes Eesti tulevikust hoolivad, ei saa öelda, et poliitika neile ei meeldi. Kui me ise ei tee, tehakse meie eest. Kui liiga vähe Eesti inimesi tahab teha Eesti poliitikat, siis on me riigi tulevik tõepoolest tõsiselt ohus."," sõnas Niinepuu.

"Kahjuks on Hendrik Aguri juhtum järjekordne näide, kuidas avalikus teenistuses olevatel oma valdkonna ekspertidel ei lubata olla poliitiliselt aktiivsed. Minu hinnangul ei ole see demokraatlikus riigis normaalne olukord, see on otsene oht," nentis Niinepuu. "Meie presidendi hääl on hüüdja hääl kõrbes, kuna kehtivad hoopis teised, kirjutamata reeglid."

Samal ajal väljendas Niinepuu heameelt, et Agur saab viia Eesti 200 ühised ideed paremast koolivõrgust otse ministeeriumisse ja hakata asja otsast muutma.

Hendrik Agur teatas täna, et lahkub Gustav Adolfi gümnaasiumi direktori kohalt ning asub uuest aastast tööle haridus- ja teadusministeeriumi. Tema ülesandeks saab seal Tallinna riigigümnaasiumide rajamine ja seeläbi linna koolivõrgu ümberkorraldamine. Eilse seisuga astus Agur Eesti 200-st välja ja kinnitas, et ei kandideeri ka riigikogu valimistel.

Oktoobri alguses astus Eesti 200-st välja ka sotsiaalministeeriumi asekantsler Rait Kuuse põhjendades seda vajadusega teha valik riigiametnikuna jätkamise ja poliitikasse mineku vahel.