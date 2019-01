Eesti 200 nimekirja TOP 5: Kristina Kallas, Lauri Hussar, Meelis Niinepuu, Kadri Tali ja Tiia Sihver

Head liikmed,

Eesti 200 esitab täna 2019. aasta Riigikogu valimisteks nimekirja, milles annavad tooni ettevõtjad, haridustöötajad, arstid, kultuuriinimesed ja teised oma valdkondades tunnustatud spetsialistid. Üle 40% kandidaatidest on naised, mis on seni avaldatud nimekirjadest meie teada kõige rohkem. Me lubasime uuenduslikku lähenemist ja seda, et toome valimistele välja oma ala parimad eksperdid, mitte pelgalt poliitilised kandidaadid ja selline meie nimekiri ongi.

Eile hilisõhtul kinnitas Eesti 200 juhatus ka täisnimekirja ehk 125 inimest, kes kandideerivad Eesti 200 pika plaani ideede elluviimiseks. Neist 30 tegutsevad igapäevaelus ettevõtjatena, 10 kultuuri- ja loomeinimest, kaheksa arsti ja meditsiinitöötaja, 12 on doktorikraadiga. Ja üks Riigikogu liige. Nimekirjas on 51 naist ja 74 meest.

Oleme uhked, et niivõrd lühikese ajaga liitus meie meeskonnaga ja on valmis kandideerima Eesti 200 valimisprogrammi toetuseks palju erineva taustaga oma valdkonna spetsialiste. Meie hulgas on ka erivajadusega inimesed, piirkondades aktiivsed kodanikud, kultuuritegelased ja õpetajad.

Tean, et otsus tulla valimistele kandideerima ei ole alati lihtne ja seda enam on mul hea meel, et kõik need Eesti inimesed on valmis oma igapäevaste toimetuste kõrval tulema koos Eesti 200-ga Eestit paremaks tegema.

Ringkondade nimekirjad: