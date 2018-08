Eesti 200: meie rahaasjade närviline arutamine on loomulik, sest ERJK on mehitatud erakondlastega, kes meid konkurentidena näevad

Eesti 200 rahastamise ümber on tekkinud palju furoori. Kust saab alustav poliitiline jõud vajamineva summa, et olla valimistel võrdväärne konkurent suurtele parteidele? Eesti 200 ambitsioon on ju ometigi jõuda parlamenti ja moodustada valitsus.

Eesti 200 nõukogu liige Meelis Niinepuu rõhutas, et Eesti 200-l ei ole midagi varjata. „Kui erakonna asutame, siis avaldame kõik Eesti 200 tulud ja kulud, hoolimata sellest, kas seadus seda nõuab või mitte,” ütles ta. Eile andis poliitiline jõud pressiteate vahendusel ka teada, et kõikide annetajate, ka nende, kes Hooandja portaalis on oma panuse anonüümselt andnud, nimed projekti lõppedes avalikustatakse.

„ERJK on mehitatud erakondlastest ja meie küsimuse arutamine väljendab selgelt närvilisust uute jõudude suhtes,” kommenteeris Niinepuu tõika, et ERJK Eesti 200 küsimuse arutlusele võttis. „Kuna Eesti 200 on lubanud erakondade rahastamist maksumaksja poolt oluliselt vähendada ja kõikide erakondade jaoks võrdsustada, siis on närvilisus inimlikult mõistetav,” lisas ta.

Seni on MTÜ kulutused olnud väiksed. Nii on vähemalt nõukogu liikmed ise meediale öelnud, kordagi mainimata summasid. „Kulutused on kaetud liikmete toetusest,” ütles Eesti 200 nõukogu liige Meelis Niinepuu.

MTÜ Eesti 200 on veebilehel Hooandja käivitanud projekti, millega kutsub üles uuendusmeelseid inimesi enda poliitilist tegevust toetama. Seni on 34 inimest neid toetanud pisut rohkem kui 4000 euroga. Mis aga saab siis, kui registreeritakse erakond?