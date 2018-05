Eesti 200 manifesti allakirjutanu Indrek Nuume: valutan südant selle üle, mis Eestiga toimub

Indrek Nuume, kes on LHV panga juhatuse liige, soovib manifestiga juhtida tähelepanu probleemidele, millega keegi teine ei taha tegeleda.

Lühiintervjuus ütles ta, et otsustas liituda Eesti 200 liikumisega, sest tunneb muret Eesti tuleviku pärast.

"Tunnen neid inimesi, kes sellega seotud on, juba paarkümmend aastat," sõnas ta miks otsustas oma nime liikumisega esimeste seas siduda.

Küsimusele, miks ta seniste ühenduste ning parteide seast endale sobivamat ei leidnud ning otsustas liituda täiesti uuega, kostis Nuume, et tema meelest jääb erakondadel vajaka soovist midagi päriselt muuta. "Ma ei arva, et poliitilistel ühendustel oleks huvi tegeleda nende teemadega, mida manifestis välja tõime," lausus Nuume.

"Erakonna loomise üle pole me veel otsustanud, aga kui manifesti ilmumise järal tuleb piisavalt palju huvilisi, siis miks mitte," sõnas Nuume selle kohta, et ühendusel on plaanis riigikogu valimistel kandideerida.