Eesti 200 liikumise üks eestvedaja Kristina Kallas: eesmärk ei ole luua parteid

Küsimusele, kes täpselt on oodatud liikumisega ühinema, vastas Kallas, et otsitakse kaasamõtlejaid, kes tahaksid otsida lahendusi manifestis püstitatud probleemidele. "Eks me anname teada, kuidas me täpselt edasi toimetama hakkame. Me oleme Facebookis grupi loonud, kus me saame neid arutelusid jätkata, aga see ei ole kindlasti efektiivne viis. Kuidas täpselt, eks me anname teada lähiajal," sõnas ta.

MTÜ loomise samme pole Kallase sõnul samuti keegi veel astunud. "Otseselt mingi juriidilise keha järgi me hetkel vajadust ei tunne," ütles ta. Liikumise nime Eesti 200 osas on Kallase kinnitusel MTÜ Eesti Kultuuri Koja esindajatega suheldud. "See kaubamärk on registreeritud, ta on registreeritud küll ainult sümpoosiumite ja konverentside korraldamiseks, ta ei ole tegelikult registreeritud poliitiliseks tegevuseks," ütles ta. Liikumise jaoks pole see Kallase sõnul kaubamärk, vaid märgiline sõnum, et on vaja tegeleda 200-aastase Eesti planeerimisega. "Me oleme täna vahetanud infot nende inimestega ja tegelikult otsinud ka koostöökohti, kuna ka nendel tegelikult on sarnane eesmärk," sõnas ta.

Võimalikul partei loomisel on Kallase sõnul esimene verstapost siiski järgmise aasta riigikogu valimised. "Ma kujutan ette, et sügis on viimane aeg, kus tuleb see otsus ära teha, kas me riigikogu valimistele läheme erakonnana või jätkame survestamist sellise survegrupina."

Liikumise aruteludelt on Kallase kinnitusel läbi käinud umbes 40 inimest, seega oleks partei loomiseks tarvis leida veel umbes 460 inimest. "Need 40 inimest, kes on erinevatel üritustel ja aruteludel läbi käinud, on need, kelle mõttetöö tulemusel valmis see manifest," sõnas Kallas.

Manifest on Kallase sõnul kontsentratsioon kõikidest aruteludest, mis on toimunud erinevatel kohtumistel. "Selles mõttes nende 40 inimese panus on nendesse ideedesse praegu, mitte konkreetselt mingi erakonna loomine või mingi liikumise loomine," toonitas ta. "Me jätkame nende ideede arendamisega sarnases vormis tõenäoliselt. Konkreetsete tegevusteni loodetavasti jõuame ka," lisas ta.