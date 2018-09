Eesti 200 kinnitab, et maksupoliitikas tabuteemasid ei ole

Põhiline juhtmõte, mida Eesti 200 varivalitsuse majanduse ja rahanduse valdkonna eest vastutav Indrek Nuume ning peaminister Priit Alamäe välja tõid, oli see, et üldine maksukoormus ei tohi Eestis tõusta, sest see on juba praegu kõrge.

Küsimusele, kas Eesti 200 võtaks kuulda Majanduskoostöö ja Arengu Organisatsiooni OECD soovitusi maksustada senisest rohkem varasid ja kapitali ning vähem tööjõudu ja tarbimist, Nuume ja Alamäe selget vastust ei andnud.

"Meie jaoks ei ole ühtegi tabuteemat, mis puudutab ka makse. Aga me tahame seista ettevõtete täiendava maksukoormuse kehtestamise vastu," ütles Nuume. "Me oleme välja öelnud põhimõttena selle, et üldine maksukoormus ei tohi tõusta. Selle põhimõtte sees oleme valmis arutama kõigi võimalike jõududega selle üle, kuidas seda koormust vajadusel muuta," lisas Nuume.

Liikumise enda ettepanekud on lõpetada töötajate arengu ja tervisega seotud erisoodustuste maksustamine sotsiaal- ja tulumaksuga, kehtestada kolmekordse keskmise palga tasemel sotsiaalmaksu lagi ning maksimeerida alkoholi- ja tubakaaktsiisi laekumist muutes vajadusel aktsiisimäärasid. Samuti soovib Eesti 200 muuta kõik tööjõumaksud üheks töötajate maksuks ja luua igaühele personaalse konto, kust on võimalik vaadata, kuhu maksuraha läheb ja millise summa eest teenuseid inimene riigilt saab.

Liikumine Eesti 200 esitles täna oma varivalitsust ning tutvustas reformikava, mis on sisendiks erakonna programmile.