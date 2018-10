Eesti 200 kavatseb 3. novembril erakonna asutada

Nädalavahetusel muretses keskerakondlane Raimond Kaljulaid, et Eesti 200 varivalitsus on kuhugi ära kadunud ega paista enam üldse silma. Ta küsis, kui tõsiselt Eesti 200 inimesed oma tegevust ikka võtavad.

Niinepuu vastas, et kuuldused Eesti 200 surmast on tugevalt liialdatud. Eesti 200 valmistub hetkel erakonna asutamiseks, mis leiab aset 3. novembril. Mis puudutab varivalitsuse töid ja tegemisi, siis ka see ei anna põhjust paanitseda. Eesti 200 varivalitsus koguneb iga kolmapäev, mille järel annab teada oma otsustest. Varivalituse reformikavaga saab tutvuda siin.

"Kuivõrd me oleme öelnud projekti algusest saadik, et meie eesmärk ei ole vabariigi valitsuse otsuseid otseselt peegeldada, vaid vaadata teemasid pikema perspektiiviga, siis ei paku me ilmselt härra Kaljulaiu maitsele vajaliku poliitilist actionit," teatas Niinepuu.

"Härra Kaljulaid võiks samuti mõelda veidi laiemalt, kui päevapoliitiline kukepoks ja tänavaaugud. Laupäevane Keskerakonna kongress, kust tuli taaskord enese kiidulaulu ja nürisid rahalubadusi, ei paku kahjuks Eestile mingit pikaajalist visiooni," kritiseeris Niinepuu.

"Me oleme näinud kartellierakondade lubadusi "rohkem Eestit kõigile" viimase 10 aasta jooksul paljudes erinevates variatsioonides. Kõikide nende lubaduste taga on olnud peenmehhaanika, mitte tõsised reformid. Eesti 200 soovib sellel korduma kippuval plaadil pöörata teise külje," teatas Niinepuu.