Eesti 200 juht Kristina Kallas: me ei näe end EKRE-ga ühes valitsuses

"Intervjuust võis jääda Eesti 200 seisukoht segaseks. Küsimus koostöö osas ei ole mitte EKRE-st kui erakonnast," ütles Kallas Delfile. Tema sõnul on nende inimeste mured, kes täna EKRE-t toetavad, Eesti 200-le vägagi mõistetavad. "Nii mure Eesti majandusele hoo andmise osas kui ka Eesti ebavõrdse regionaalse arengu osas. Küll aga on Eesti 200 ja EKRE positsioonid lahenduste osas nendele murekohtadele eri suunas liikuvad ja väljendavad meie erinevaid maailmavaateid ja väärtusi," lisas ta.

Kallas kinnitas, et Eesti 200 näeb Eestit avatud ja tihedalt rahvusvahelist koostööd tegeva riigina, nagu seda on üles ehitatud viimased kolm kümnendit. "EKRE on täna asunud küsimärgi alla panema seda valitud suunda. Lisaks ei saa me kuidagi nõustuda isikuvabaduste ja avatuse piiramisega ning rünnakutega kohtusüsteemi vastu, mis õõnestavad Eesti demokraatiat," rõhutas Kallas. "Seetõttu tunneme täna, et peame olema oma valijate vastu aus ja selgelt välja ütlema, et ei näe ennast väärtuste konflikti tõttu Eesti Konservatiivse Rahvaerakonnaga ühes valitsuses," lisas ta.