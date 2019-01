Eesti 200 juhatus viskas erakonnast välja kaks kehtiva karistusega liiget

Eesti Päevalehe ajakirjanik Joosep Tiks esitas teisipäeval erakonna juhtkonnale päringu, milles tõi välja 14 nime, kes olevat ajakirjaniku hinnangul olnud minevikus seadusega pahuksis või käinud kohut.

“See on kahetsusväärne juhtum, kuna erakonda astumiseks oli kandidaatide avalduses punkt, kus nad peavad kinnitama, et neil ei ole kehtivat kriminaalkaristust. Meil ei olnud jõudlust kõiki inimesi põhjalikult kontrollida ja me usaldasimeme inimesi,” kommenteeris erakonna aseesimees Meelis Niinepuu.

Nimekirja kontrollimisel selgus, et kaks erakonna liiget on kehtiva kriminaalkaristusega, ülejäänute karistused on kustunud.

“Mis puudutab inimesi, kelle karistused on praeguseks kustunud, siis on ebaõiglane karistada inimesi teistkordselt. Eesti 200 on liberaalne ja humaanne poliitiline jõud, kes on seisukohal, et iga inimene väärib teist võimalust. Mul on isiklik kogemus lähedase sõbraga, kes on istunud vanglas, kuid täna on Tartu Ülikooli doktorant ja tegeleb nende samade inimeste ellu integreerimisega, kes on eksinud,” lisas Niinepuu.

Homses Eesti Päevalehes kirjutame Eesti 200 liikmete kriminaalsest minevikust pikalt ja põhjalikult.