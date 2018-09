Eesti 200-ga liitus endine Keila linnapea Leino Mägi

„Ühinesin Eesti 200 liikumisega sellepärast, et mulle meeldib nende innukus ja ideed Eesti riigi reformimisel,“ põhjendas Mägi.

„Eesti tulevik peab olema kindel ja turvaline kõigile, aitab peenhäälestustest ja katteta lubadustest. Noortele tuleb tagada ühtlaselt kvaliteetne haridus lasteaiast gümnaasiumini, eakatel peab olema kindlus vanaduspäevadeks, valitsus ja kohalikud omavalitsused peavad looma selleks tingimused olenemata sellest, millises Eesti nurgas inimene elab,“ kirjeldas Mägi.

Leino Mägi kuulus Reformierakonna ridades 10. ja 11. riigikogu koosseisu. Lisaks töötas ta aastatel 1995–2003 Keila linnapeana ja on tegelenud pikalt Keila kohaliku spordi- ja hariduselu edendamisega.

Eesti 200 on poliitiline liikumine, mis avaldas oma manifesti tänavu mais. Augustis otsustas MTÜ Eesti 200 nõukogu, et liikumisest saab erakond ja osaletakse 2019. aasta riigikogu valimistel. Liikumise eesmärk on kutsuda inimesi üles käsitlema Eesti tulevikku puudutavaid poliitilisi teemasid pikemas perspektiivis kui üks valimistsükkel.