Eesti 200 eestvedaja Meelis Niinepuu: oleme majanduspatrioodid. Me ei ole nõus sellega, et veame sadades miljonites pensioniraha riigist välja

Eesti 200 ei ole tahtnud ideoloogiliselt end väga selgelt määratleda. Äkki lähete tülli, kui üks toetab üht ja teine teist lahendust?

Mis oli teie maailmavaade, kui seisite Balti ketis? Kas olite juba sotsiaaldemokraatlike kalduvustega või liberaal? See on naljakas küsimus. Kui meil on 1,3 miljonit inimest ja fundamentaalsed probleemid, et haridus ja sotsiaalteenused ei tohiks sõltuda postiindeksist. Kui põhiseadusest tuleneb riigi kohustus tagada järelvalve hariduse kvaliteedi üle, siis nii on. Haridusküsimustes oleme ilmselt kusagil tsentris või kui soovite, siis võibolla isegi natuke vasakul, aga majanduspoliitikas liberaalsed. Reformidest rääkides, üks samanimeline erakond, mõtleme, kui palju sinna kümne aasta peale mahtus reforme? Maailmavaadet tuleb määrata tegude järgi. Millise sildi erakonnad endale maailmavaateliselt külge värvivad ja kuidas nad reaalses elus käituvad, kuni selleni, et liberaalse maailmavaatega erakond ostab riigile raudtee tagasi, siis vastus on, et ei, meie seltskonnas maailmavaate küsimus ei tekita pingeid. Olulised on mingid põhiväärtused, ettevõtluses liberaalsed väärtused või et me ei kõõlu õhtuti inimeste magamistoa akende taga, et kiriku koht ei ole su elutoas või magamistoas. Majandusest rääkides on lisaks liberaalsele ka rahvuslik vaade. Me ei ole põhimõtteliselt nõus sellega, et igal aastal veame sadades miljonites pensioniraha riigist välja, soojendame sellega teiste riikide majandusi ja kui asjad läheb halvaks, oleme ise käpuli. Oleme majanduspatrioodid.

Kas Eesti majanduses on puudus kapitalist, mida investeerida, et pensionifondide raha tuleb riigi sunniga Eestis hoida?