Eesti 200 avalikustab Hooandjas annetanute nimed

"Meil on väga hea meel, et meie otsus osaleda erakonnana riigikogu valimistel on saanud nii palju positiivset vastukaja. Viimase päevaga on kasvanud nii meie MTÜ kui ka Facebooki grupi liikmete arv ning esialgne Hooandjas seatud on eesmärk kohe-kohe täitumas," rääkis MTÜ Eesti 200 nõukogu liige Meelis Niinepuu. "See kõik on muidugi alles algus. Suured erakonnad saavad riigilt aastas kolm miljonit eurot toetust ning nendega võistlemiseks on ka rahalised vahendid olulised."

Otsus moodustada erakond tähendab Niinepuu sõnul ka seda, et kuigi formaalselt ei korralda rahakogumiskampaaniat veel erakond, vaid MTÜ, siis rahaliste annetuste tegijate nimed saavad olema siiski avalikud.

"Hooandja võimaldab annetajatel jääda oma keskkonnas anonüümseks, kuid projekti algatajatele antakse alati kõikide annetajate nimekiri. Meil on kokkulepe, et avalikustame Hooandja kampaania lõppedes annetajate nimed," selgitas Niinepuu.

Hooandja juhatuse liikme Henri Laupmaa kinnitusel on Eesti 200 kampaania esimene poliitiline projekt nende platvormil. "Hooandja kui platvormi eesmärk on võimaldada hoogu koguda väga erinevatel algatustel ja ma ei näe ühtegi põhjust, miks seda ei võiks teha ka ühiskondlikud liikumised. Meie platvormil rahakogumiskampaania korraldajatel on alati olnud võimalus täieliku läbipaistvuse tagamiseks annetajate nimekiri avalikustada," selgitas Laupmaa.

Eesti 200 on poliitiline liikumine, mis avaldas oma manifesti tänavu mais ajalehes Postimees. MTÜ Eesti 200 nõukogu otsustas eile, et liikumisest saab erakond ja osaletakse 2019. aasta riigikogu valimistel. Liikumise eesmärk on kutsuda inimesi üles käsitlema Eesti tulevikku puudutavaid poliitilisi teemasid pikemas perspektiivis kui üks valimistsükkel.