Eesti 200 alles uurib liikmetelt kandideerimissoove

"Esinumbrite nimesid on veel vara nimetada, kõigepealt teeme selgeks, et kes meie liikmetest on üldse valmis riigikogu valimistel osalema," ütles Eesti 200 juht Kristina Kallas ERR-ile. "Küll aga oleme kokku leppinud, et valimisnimekirju koostamisel ei hakka me peibutuspartidega hääli püüdma."

Kallase sõnul on eelnevalt vaja paika panna ka erakonna sisemised eelhääletuse põhimõtted.

Vabariigi President kuulutab hiljemalt 2. detsembril 2018 valimised välja.

Loe täisteksti uudisteportaalis ERR.ee