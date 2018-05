Eesti 200 allakirjutanud Kristiina Tõnnisson: me ei taha tegeleda "peenhäälestamisega"

Johan Skytte poliitikauuringute instituudi juhataja Kristiina Tõnnisson ütles, et Eesti 200 on sõpruskond suurelt mõtlevaid inimesi, kes tahavad tekitada väljakutset senises poliitikas, nimetades rühmitust survegrupiks.

"Nendes ideedes pole midagi uut, need on mujalt läbi käinud, kuid nendega tegelemiseks puudub poliitiline tahe," sõnas Tõnnisson, "me ei taha tegeleda peenhäälestamisega, vaid vaadata laiemat pilti;".

Ta oli nõus, et praeguses manifestis polegi lahendusi veel pakutud, sest grupi eesmärk on suve vältel koondada huvitatud ideid-inimesi.

"Sügisel vaatame, mis vormis ja kuidas me edasi lähme, me ei taha ajas ette rutata, niisiis teeme otsused rahastuse ning võimaliku platvormi osas valimisteks alles sügisel," rääkis Tõnnisson.

Ta lisas, et kuigi partei võimalik loomine lükatakse sügisesse, siis lähiajal vormistatakse MTÜ, et luua Eesti 200-le formaalne keha.

"Andsin lähedamastele kolleegidele teada, millega tegelen," mainis Tõnnisson küsimusele, kas ülikoolis töötavad õppejõud või tudengid olid ettevõtmisega kursis, "mõttekaaslasi oleme senini leidnud tutvusringkonnast ning valdkonna ekspertide hulgast,".