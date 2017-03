Eesmaa: Rooma lepingu tugevus on koostöö ja ühiste väärtuste hoidmine

Riigikogu aseesimees Enn Eesmaa osaleb täna ja homme Rooma lepingu 60. aastapäeva puhul korraldataval Euroopa riikide parlamendispiikrite konverentsil Roomas, kus on kohal Euroopa Liidu nii praegused kui ka endised juhid.

Eesmaa peab tähtsaks eesseisvat Rooma juubelikonverentsi, et sümboolset rõhutada aastakümneid tagasi sündinud Euroopa Liidu tugevust ja elujõudu. „Ühtsuse ja koostöö tähtsuse rõhutamine on vajalikum kui kunagi varem, sest vaatamata esile kerkinud lahkhelidele ja probleemidele on vaja just nüüd hoida ühiseid väärtusi, mille tagab Euroopa Liit oma liikmesriikidele,“ ütles Eesmaa. Ta lisas, et Euroopa on 60 aasta jooksul üle elanud nii mitmeidki kriise, mis on teda nõrgendanud aga ka samal ajal tugevdanud. Euroopa Liidu rahvaid ühendavad neli põhivabadust. Need on isikute ja teenuste vaba liikumine, kaupade vaba liikumine ja kapitali ning maksete vaba liikumine Euroopa Liidus.

Eesmaa sõnul peame tunnistama, et ilma Rooma lepinguteta ei oleks meil täna sellist Euroopa Liitu ega ka sellist Eestit, kus on au sees õigusriigi ja demokraatia põhimõtted. Rooma leping tõi kaasa rahumeelse Euroopa elustiili ja nn euroopaliku vaimu. „Kõige selle hoidmise nimel on aga vaja teha riikidevahelist tihedat koostööd,“ rõhutas Eesmaa.

Rooma leping on Belgia, Prantsusmaa, Itaalia, Luksemburgi, Hollandi ja Lääne-Saksamaa vahel 1957 sõlmitud leping, mis asutas Euroopa Majandusühenduse ja Euroopa Aatomienergiakoondise. Leping nägi ette Euroopa ühisturu asutamise, lepiti kokku kapitali ja tööjõu vabas liikumises, tollitariifide ja kaubandustõkete järkjärgulises kaotamises jms.

Rooma lepingu 60. aastapäeva konverentsil esinevad Euroopa Parlamendi president Antonio Tajani, Euroopa Ülemkogu eesistuja Donald Tusk, Bundestagi president Norbert Lammert, endine Euroopa Komisjoni president Romano Prodi, Itaalia parlamendi juhid ja teised ELi juhtivad poliitikud.