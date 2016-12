Eesmaa: oleksin Toomile soovitanud Süüriasse mitte minna

Keskerakonna juhatuse liige ja riigikogu aseesimees Enn Eesmaa ütles, et tema oleks olukorra keerulisuse tõttu soovitanud oma erakonnakaaslasel, eurosaadik Yana Toomil mitte Süüriasse minna.

"Kui Yana oleks enne oma Süüriasse sõitu küsinud nõu, kas sinna minna või mitte, oleksin soovitanud mitte minna. Esiteks on olukord Süürias väga keeruline ja mitmetahuline ning teiseks on tegemist sedavõrd ohtliku piirkonnaga, et igale sõnavõtule või teole võib järgneda väga vastandlikke tõlgendusi ja mittemõistmist," kommenteeris Eesmaa ERR-ile.

Samas ei näe Eesmaa, et see Eesti välispoliitikat mõjutaks, sest välispoliitikat kujundab ikkagi valitsuskoalitsioon ning parlamendi väliskomisjon koos välisministeeriumi ja riigi välisesindajatega.

"Rõhutamist vajab ka asjaolu, et tegemist oli Yana Toomi eraviisilise sõiduga, mitte ametliku visiidiga Eesti Keskerakonna või Euroopa Parlamendi poolt. Seda on ka Yana ise rõhutanud," lisas Eesmaa veel.

Keskerakondlasest Euroopa Parlamendi saadik Yana Toom külastas sel nädalal koos Euroopa Parlamendi ja Venemaa rahvasaadikutega Süüriat, kohtus seal president Bashar al-Assadiga ning käidi ka õhuväebaasis Hmeimimis.

Venemaa föderatsiooninõukogu veebilehe kohaselt on nende delegatsiooniga kaasas kolm Euroopa Parlamendi saadikut (Eestist keskerakondlane Yana Toom, Lätist Koosmeele rahvasaadik Andrejs Mamikins ning Itaaliast Forza Itaalia poliitik Stefano Maullu.

Toom külastas koos paari europarlamendi kolleegiga Süüriat ka käesoleva aasta juulis.