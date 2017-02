Eesmaa loodab Mõisa meelemuutust sotsiaalmaksu tasumise osas

Keskerakonna juhatuse liige, riigikogu asespiiker Enn Eesmaa sõnas Jüri Mõisa intervjuud Eesti Päevalehes kommenteerides, et infomüras on jäädud selgitustega, mitte valitsemisega hätta.

Eesmaa avaldas kahetsust Mõisa otsusele mitte maksta sotsiaalmaksu, mis hoiab üleval lisaks pensionisüsteemile ka solidaarset tervishoiusüsteemi. „Iga maksumaksja on meie riigis ülioluline, iga euro on tähtis arstiabi kättesaadavuse parandamiseks ja pensionite maksmiseks,“ rõhutas Eesmaa. Ta lisas, et loodab väga ettevõtja meelemuutust sotsiaalmaksu maksmises.

Eesmaa sõnul on tõepoolest jäänud selgusest mitmes küsimuses vajaka, kuid mitte otsustest. „Härra Mõis rõhutab ju isegi korduvalt, et seisab solidaarsema ühiskonna eest ja seda suunda on Keskerakond alati rõhutanud, nii opositsioonis kui ka koalitsioonis,“ rääkis Eesmaa, et maksusüsteemi ja ühiskonna siduvama mudeli osas on ettevõtja ja Keskerakond kahtlemata ühes meeskonnas.

Pensionireformi muutmisest rääkides sõnas asespiiker, et üleminekuaeg on mõeldud just selleks, et inimesed ei ärkaks ühel hommikul üles teatega, et kõik on muutunud.

„Pensionireform ei ole kinnitatud, vastupidi, laiapõhjalised arutelud ja põhjendused seisavad veel ees,“ kinnitas ta. Eesmaa rahustas ka, et koalitsioon pole reformiga pole välja tulnud uisapäisa, vaid selle taga on ekspertide reaalsed arvutused ja rõhuva rahva osa vajadused. „Eestile pole kasulik täna ega tulevikus ühiskond, kus riigi toetus pensionäridele erineb kordades ning kus vaesemad pensionärid pensionist ära ei ela,“ leidis ta. Muudatus tooks tänase seisuga tulevikus kasu enam kui 70 protsendile töötajatest.

Ka teiste teemadega tullakse tema sõnul inimeste ette pigem varem, kui hiljem. „Võib-olla tekitabki enim segadust, et räägime asjadest enne kui nad on kivisse raiutud – olgu see autode numbrimärgid või mõni muu küsimus,“ tõdes Eesmaa, et valitsemist ja otsustamist on püütud teha avalikumaks, kuid kaasnenud on paraku ka palju müra ja seda saab kindlasti parandada.

Ettevõtja Jüri Mõis ütles laupäevalehes LP, et on Jüri Ratase valitsuse peale kuri ning võttis pärast viimaste pensionijuttude kuulmist end palgalt maha ja lõpetas sotsiaalmaksu maksmise. Nimelt seab valitsus tulevikus pensioni esimese samba sõltuvusse tööstaažist, mitte töötasust.