Eesmaa: Korb käitus tagasi astudes riigimehelikult

Keskerakonna juhatuse liige, Riigikogu asespiiker Enn Eesmaa sõnas, et Mihhail Korbi otsus lahkuda ministriametist oli riigimehelik samm, mis näitas tugevat poliitilist kultuuri.

"Eesmaa sõnas, et riigihalduse minister Mihhail Korbi valitsemisala on keeruline ning käimas on mitmed olulised reformid, mille juhtimisega sai minister edukalt hakkama," vahendas Keskerakonna pressiesindaja.

„Kahtlemata on kahju, et ministri töö niivõrd oluliste protsesside keskel jäi poolikuks, kuid see samm oli tagasi astuda oli vajalik, et tugevamalt minna edasi. Mihhail Korbi samm on väärt näide ministri vastutuse tunnetusest ning heast poliitilisest kultuurist,“ sõnas Eesmaa.

Keskerakondlane lisas, et Korbi sõnad olid ebaõnnestunud, kuid ta tunnustas siiski seda, et minister ei peitunud oma sõnade eest, vabandas ning selgitas toimunut, kinnitades ühtlasi ka NATOsse kuulumisse olulisust. „Kõige tähtsam on nüüd töö jätkumine riigihaldusministri valdkonnas ning usun, et Mihhail Korb on samuti igati valmis hea nõuga oma järeltulijat aitama. Kindlasti on ministri pädevus ja teadmised ka Riigikogus väga vajalikud ning oodatud,“ ütles Eesmaa.