Eesistumistrio põllumajandusministrid arutavad Tallinnas ühiseid prioriteete

Täna toimub Tallinnas maaeluminister Tarmo Tamme ning Austria ja Bulgaaria põllumajandusministrite kohtumine, kus arutatakse ühiseid eesistumise prioriteete põllumajanduse valdkonnas.

Austria põllumajanduse, metsanduse, keskkonna ja veemajanduse minister Andrä Rupprechter ja Bulgaaria põllumajandusminister Hristo Bozukov on Eestis visiidil, et arutada Euroopa Liidu Nõukogu eesistumist ning milline võiks olla eesistumistrio ühine 18-kuuline programm põllumajanduse valdkonnas.

„Kohtumisel on kõige olulisema teemana kõne all Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika tulevikuarutelud, mis Eesti eesistumise ajal algavad, sest need jätkuvad tulevaste eesistujariikide eestvedamisel,” ütles maaeluminister Tarmo Tamm.

Lisaks tutvustavad Eesti ja teised tulevased eesistujad oma riiklikke programme ja arutatakse, kuidas toimub kommunikatsioon trio ajal.

2017. aasta teisel poolaastal on Eesti esimest korda Euroopa Liidu Nõukogu eesistuja rollis. Euroopa Liidu Nõukogu töö sisulise järjepidevuse tagamiseks koostavad kolm järjestikust eesistujariiki 18-kuulise ühisprogrammi, milles määratletakse, millistele valdkondadele Euroopa tasandil rohkem tähelepanu pööratakse. Eesti kuulub ühte eesistumistriosse Bulgaaria ja Austriaga.