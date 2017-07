Eesistumise esimene kuu möödus suuremate sekeldusteta

Politsei pole eesistumisega seoses ühtegi korrarikkumist registreerinud, kõik planeeritud tegevused on sujunud tõrgeteta. Järgmised suuremad üritused on plaanis septembris.

Seoses Eesti Euroopa Liidu Nõukogu eesistumisega on juulikuus olnud Tallinna tänavatel märkimisväärselt rohkem korrakaitsjaid, samuti on kuulda varasemast rohkem sireene. See on üks osa karmidest turvameetmetest, ühtki suuremat korrarikkumist eesistumise esimene kuu endaga kaasa ei ole toonud. "Otseselt eesistumisega seotud korrarikkumisi ei ole sel perioodil olnud, oleme saanud teha oma planeeritud tegevusi ning üritused on sujunud tõrgeteta," kinnitas PPA Põhja prefekt Kristian Jaani.

Ministrite kohtumised erilise tähelepanu all

Kuna PPA on eesistumisperioodil vastutav kogu turvalisuse eest, ollakse ühel või teisel moel kaasatud kõikidesse üritustesse. Eksperttaseme kohtumistel, konverentsidel ja seminaridel (1. ja 2. kategooria ürituste puhul) pole nende tarbeks eraldi politseinikke ette nähtud ja korraldajatele on edastatud politseipoolne kontakt, kellelt vajadusel nõu ja abi saab kutsuda. Nende ürituste ajal juhtuvatele sündmustele reageerib politsei sarnaselt tavapärastele väljakutsetele.

Ministrite, rahvusparlamendi juhtide, valitsus- ja riigijuhtide ning rahvusvahelistel tippkohtumistel (3. ja 4. kategooria ürituste puhul) on politsei väljas täiendavate jõududega ka teistest prefektuuridest, et tagada vajadusel külalistele isikukaitse ja eskort; hoolitseda, et kolonnide liikumisel ei esineks tõrkeid ning reguleerida liiklust trassidel, et kolonnide liikumine teisi liiklejaid võimalikult lühiajaliselt takistaks, samuti tagada avalik kord üritusega seotud objektide juures ning olla valmis võimalikeks korrarikkumisteks. Suuremaid üritusei on eesistumise ajal kokku 19, lisaks septembri lõpus toimuv digitaalvaldkonna tippkohtumine. "Neist seitse on tänaseks juba toimunud," lisas Jaani.

Seni toimunud kohtumistest kõige ressursimahukam oli juuli alguses toimunud justiits- ja siseministrite kohtumine, mis oli ühtlasi esimene 4. kategooria üritus, kus avaliku korra tagamisele oli kaasatud 277 ametnikku ning kaasatud olid kõik prefektuurid. Abipolitseinikke oli sellel üritusel kaasatud neli. Kokku on neljanda kategooria üritusi neli.

"Kui me mõtleme tavapärase sündmuse all 3. kategooria üritusi, siis nendel üritustel kaasatud politseinike hulk jääb keskmiselt 150 juurde, kuid ka 3. kategooria üritused erinevad ressursi osas. Räägime siin ainult avaliku korra tagamisse kaasatud ametnikest," selgitas Jaani. Augustikuu on eesistumise vaates politsei ja ka linnarahva jaoks rahulik ning ühtegi kõrgema kategooria üritust ei toimu.

September toob palju tippkohtumisi

Septembrikuu toob tõepoolest linna tagasi need inimesed, kes suvekuudel puhkasid ja linnast ehk eemal olid. Samuti algab uus kooliaasta, mis tähendab, et liiklus on juba selle tõttu hoobilt intensiivsem – see on aeg, kus tegelikult tuleb juhtidel igal aastal suvisest sõidurütmist lahti lasta ja harjuda teistsuguse olukorraga liikluses. Selle aasta september toob sellele lisaks kaasa kaheksa kõrgema kategooria kohtumist, lisaks juba mainitud digivaldkonna tippkohtumine. See saab kindlasti olema aeg, mil tipptundidel tuleb arvestada ummikutega ja ühest punktist teise jõudmine võtab kauem aega. Siin palume liiklejatelt mõistmist ja kannatlikku meelt. Arusaadavalt on seisakud ja ummikus istumine emotsionaalselt raske, kuid mõtlematu tegutsemisega võib segadust hoopis rohkem tekitada. Omalt poolt püüame kolonnide liikumisega tekkivad liiklusseisakud hoida võimalikult lühiajalised ja tekkivad ummikud harutada lahti võimalikult kiiresti.