Ees on veebruarikuu kõige külmem öö, ent alajahtumise tõttu on tänavu küünlakuul surnud juba seitse inimest

Eesti Kohtuekspertiisi Instituudi arenduse asedirektor Marika Väli andmetel on sel aastal veebruaris alajahtumise tõttu hukkunud seitse inimest.

Väli kinnitas, et kuigi ka jaanuarikuus oli pakaseid ilmasid, siis alajahtumise tõttu hukkunute arv oli märgatavalt väiksem. "Jaanuaris suri alajahtumise tõttu kaks inimest," ütles Väli Delfile.

Järgnevateks ööpäevadeks prognoositakse veel enam külma - lausa kuni 28 külmakraadi. Tallinna abilinnapea Tõnis Mölder ütles, et külmade ilmade ajal on pealinnas kodutute öömajad avatud ööpäev läbi ning inimestele pakutakse ka sooja sööki.

"Piirkonniti on öömajade täituvus üsna suur, kuid vajadusel loome lisakohti nendesse üksustesse. Alati leiame võimaluse, kuidas abivajajaid aidata – saame tuua juurde voodeid ja madratseid. Kindlasti ei jäta linn ühtegi abivajajat lageda taeva alla," kinnitas Mölder.

"Soovin panna linnakodanikele ka südamele, et kui näete tänaval mõnda abivajajat, kes näiteks ei liiguta või on põhjust arvata, et inimene vajab mistahes abi, tasub kindlasti helistada numbrile 112 ning kutsuda kiirabi. Kiirabi tuvastab inimese seisundi ja abi vajaduse ning vajadusel viib inimese haiglasse või kutsub politsei. Nõnda saame ära hoida külmumisi ja alajahtumisi," sõnas Mölder.