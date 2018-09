Eerik-Niiles Krossi abikaasa aktivist Mary Jordan on paavsti visiidi pärast pahane: katoliku kirikul lasub vastutus Aafrika aidsiepideemia eest

"Ma ei suuda uskuda, et üldse mõni riik võiks paavsti vastu võtta. Kogu katoliku kirik on vastutav massimõrvade ja seksuaalse väärkohtlemise eest," kirjutab Jordan oma postituses.

Jordan märgib, et kuna katoliku kirik on keelanud oma liikmetel konodoomide kasutamise, on miljonid inimesed nakatunud HI-viirusesse ja aidsi. 2003. aastal väitis kirik, et kondoomid HIV-i eest ei kaitse. Seetõttu on ametlikel andmetel Aafrikas 100 miljonit orvuks jäänud last.

Rooma paavst Franciscus I on Jordani sõnul ka ise töötanud Aafrika seksuaaltervise edendajate vastu.