Eerik-Niiles Kross: läänes on kuni pooled Venemaa diplomaadid tegelikult spioonid

Endine luuraja ja praegune riigikogu väiskomisjoni liige Eerik-Niiles Kross (RE) leiab, et arvestades meie liitlassuhete olulisust, peaksime kindlasti Suurbritanniaga Venemaa diplomaate välja saates solidaarsed olema. Krossi arvates on aga kahjulik see, kui asja ei aeta kogu Euroopa Liidus ühtselt.

"Eestil on Suurbritanniaga erisuhe, kuivõrd just Briti üksused juhivad siin NATO heidutusvägesid," ütles Kross oma kommentaaris Delfile. "Seetõttu peaks Eesti Leeduga sarnaselt selle plaaniga loomulikult liituma," leidis ta. "Ootan huviga, kas Jüri Ratase valitsusel jätkub julgust oma suurimat liitlast toetada."

Krossi arvates on käesolevas küsimuses väga oluline, et Euroopa Liidu riigid tegutseksid ühtselt. "Nii nagu Ukraina sõja ja Krimmi okupeerimise eest Venemaale rakendatavad sanktsioonid on tugevad just Euroopa ühtsuse tõttu, oleks ka siin oluline solidaarsus," leidis Kross. Avalikku arutelu reageerimise viisi üle peab Kross kahjulikuks.

"Vene Födereatsiooni saatkondades läänes on usutavasti umbes pooled diplomaatidena esinevad isikud erinevate luureasutuste ohvitserid," hindas Kross olukorda. Seetõttu on Krossi meelest Suurbritannia initsiatiiv Venemaa diplomaatidest spioonid välja saata Skripali mürgitamise taustal igati proportsionaalne samm.

Suurbriutannia peaminister kutsus Euroopa riike üles Vene eriteenistuse tegevusse tõsisemalt suhtuma ja diplomaaditöö kattevarjus luuramisega tegelevad Venemaa agendid koju tagasi saatma. Küsimust arutati eile õhtul Euroopa Liidu ülemkogul. Näiteks Saksamaa uus välisminister Heiko Maas on varem öelnud, et tegemist on ainult Suurbritannia ja Venemaa vahelise küsimusega.