Eerik Heldna asub tööle advokaadibüroo NOVE nõunikuna

Endine Kaitsepolitseiameti peadirektori asetäitja Eerik Heldna asub järgmisest nädalast tööle advokaadibüroos NOVE.

Heldna asub NOVE kliente konsulteerima ettevõtete sisejuurdluste, konfidentsiaalse info hoidmise ja riskihalduse nõustamise valdkonnas, keskendudes välisturgudele sisenevate ettevõtete riskide maandamisele sihtriikides ning välisettevõtete nõustamisele Eesti turule sisenemisel.

Eerik Heldna sõnul hindab ta eelkõige oma kogemust riigi julgeolekut ohustava korruptsiooni ennetamisel, mis on aidanud tagada Eesti majandusjulgeolekut. „See saab aga toimuda vaid koostöös eraettevõtlusega. Eelkõige on see kogemus oluline sellistes tundlikes majandusharudes, nagu näiteks kaitsetööstus, transiit, ulatuslikud finantsoperatsioonid ning energeetika, kus riik ja erasektor peavad olema usaldusväärsed partnerid,“ ütles Heldna. „Töötame ju kõik jõukama ja turvalisema Eesti nimel.“

Samuti kavatseb Heldna rakendada oma senist uurijakogemust kliendi toetamisel ettevõtte töötajate ja juhtide poolsete kuritarvituste ennetamisel, avastamisel ja tõendamisel ning nõustab edukaks

kohtuvaidluseks vajalike tõendite kogumisel.

Eerik Heldnal on selja taga 20-aastane kriminaalpolitseiniku ja julgeolekutöötaja kogemus. Ta on töötanud aastaid tippjuhina Tallinna kriminaalpolitsei narkokuritegude talituses, Põhja Politseiprefektuuri

kriminaalosakonnas, kui ka Keskkriminaalpolitseis. Viimased kaheksa aastat juhtis Heldna Kaitsepolitseiameti menetlusvaldkonda.