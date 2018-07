Eelnõu kaotab kutsekoolide riikliku koolitustellimuse ja võimaldab tööturu vajadustega rohkem arvestada

Haridus- ja teadusministeerium saatis kooskõlastamisele kutseõppeasutuse seaduse muutmise eelnõu, mis kaotab riikliku koolitustellimuse ja võimaldab kutsekoolidel tööturu vajadusi rohkem arvestada.

Eelnõu eesmärgiks on muuta kutseharidus nii riigi kui piirkonna vajadustele vastavaks, muuta ligipääsuvõimalusi tasemeõppele paindlikumaks ning kaasajastada kutseõppe kvaliteedi hindamise protsessi.

Rahastamispõhimõtete olulisema muudatusena kaob riiklik koolitustellimus. Luuakse olukord, kus koolid saavad paindlikumalt reageerida nii haridusnõudlusele kui tööturu vajadusele piirkonnas.

Seega suureneb koolide autonoomia ja vastutus vajalike erialaspetsialistide koolitamisel.

Koolide rahastamine riigieelarvest hakkab toimuma läbi tegevustoetuse, mis jaguneb baas- ja tulemusrahastamiseks. Baasrahastamine tagab koolile antud ülesannete täitmiseks stabiilsuse ning kooli eelarve ei sõltu edaspidi pelgalt õpilaste arvu muutustest. Tulemusrahastamise komponendi ülesandeks on motiveerida koole oma põhiülesandeid edukalt täitma.

Tasemeharidusele paindlike ligipääsuvõimaluste avardamisega antakse kutseõppeasutusele võimalus avada õppekavu, mis ei ole otseselt seotud erialaõppega, vaid eriala valikuks ettevalmistamisega.

Eeskätt on see vajalik sihtrühmale, mis võimete- või huvikohast kutsevalikut peale põhikooli teha ei taha või ei oska, pole asunud seetõttu õppima või on katkestanud alustatud õpingud kutseõppes või

gümnaasiumis.