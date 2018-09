Eelnõu annab õiguse vahetada digiretsepte ja haiguslugusid teiste Euroopa Liidu riikidega.

Sotsiaalkomisjoni esimees Helmen Kütt ütles, et tegu on andmevahetusplatvormiga, mis vahendab andmeid tervise infosüsteemist ja retseptikeskusest välisriiki ning välisriigist Eesti tervishoiuteenuse osutajale ja apteegile. „Oleme Eestis harjunud, et digiretsept toimib suurepäraselt. Oleks väga hea, kui see oleks nii ka teistes riikides,“ lausus Kütt.

Komisjoni aseesimees Monika Haukanõmm osutas, et kui välisriigis viibiva Eesti inimese raviandmeid ja digiretsepte saab elektrooniliselt edastada ja need tõlgitakse ka vastava riigi, näiteks portugali keelde, siis saavad Portugalis viibivad inimesed kiiremat ja paremat arstiabi ning tagatud on ka ravimite kättesaadavus.

Istungil märgiti, et soovi korral saab inimene andmevahetuse võimaluse kinni panna. Kui seda tehtud pole, siis saab välismaa haigla isikut tõendava dokumendi alusel kätte patsiendi kõige kriitilisemad andmed. Osutati ka, et täishinnaga välja ostetud ravimi puhul saab patsient Eestis ette nähtud soodustuse tagasi taotleda. Samuti toodi välja, et Soome, Portugali ja Horvaatiaga on valmisolek andmeid vahetada juba olemas.