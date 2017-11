EELK peapiiskop koostas Eesti Mõjutute TOP 50

EELK peapiiskop Urmas Viilma pidas täna Tallinna Piiskoplikus Toomkirikus kõne, kus visandas edetabeli Eesti Mõjutute TOP 50, mis oleks mõtlemiseks ja lahendamiseks nii 100-aastasele iseseisvale luteri kirikule kui ka Eesti riigile.

"Lõppenud nädal kulges peavoolumeedias Eesti mõjukate TOP100 edetabelisse kuuluvate isikute tutvustamise, hindamise ja arvustamise tähe all," vahendas ERRi uudisteportaal Viilma viidet Eesti Päevalehe mõjukate sarjale.

"Mulle endale tekitas see nimekiri küsimusi seetõttu, et tegelikult tuleks koostada äsjamöödunud kohalike omavalitsuste valimisi ja ülejärgmisel aastal eesseisvaid parlamendivalimisi silmas pidades ning kõigi erakondade ja rahvaesindajatele lahendamist vajavate probleemide väljapakkumise huvides hoopis vastupidise sisuga edetabel – Eesti Mõjutute TOP 100," ütles Viilma ja pakkus välja 50 mõjutumat inimgruppi, lisades et nimekiri pole lõplik ega tähtsuse järjekorda seatud.

Delfi avaldab valikuliselt kuus edetabelisse kuuluvat inimrühma:

- sundüürnikud;

- oma kodus vägistamist ja muud lähisuhtevägivalda pidevalt kogevad naised;

- ebainimlikult pikkades ravi- ja operatsioonijärjekordades ootavad patsiendid;

- narkomaanid ja nende lähedased;

- tühjadesse kolkaküladesse unustatud üksikud vanurid, kellel on ID-kaart, kuid lähikonnas puudub pangaautomaat, apteek, postkontor ja kauplus;

- raske puudega ja pidevat tuge vajavat last kasvatavad vanemad või üksikvanem.