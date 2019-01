EELK: Haigekassa pressiteates esitatud info on eksitav, hospiitsteenus ei pruugi varsti olla tagatud

„Haigekassa kinnitab oma pressiteates, et hospiitsteenus on igal juhul tagatud kõigile ravikindlustatud patsientidele, kes seda vajavad ja kohtuvaidlus ei mõjuta teenuse kättesaadavust. Kahjuks ei vasta see väide tõele,“ kinnitab EELK avalike suhete spetsialist Regina Hansen.

EELK Tallinna Diakooniahaigla hospiitsteenust on Haigekassa juba aastaid rahastanud statsionaarse õendusabi rea alt. Statsionaarse õendusabi lepinguid on Haigekassa pikendanud kõikide seni ravirahastuse lepingut omavate õendusabi osutajatega 31. märtsini 2019, sealhulgas EELK Tallinna Diakooniahaiglaga. Haigekassa pressiteates esitatud väide, et EELK Tallinna Diakooniahaiglal on võimalik jätkata hospiitsteenuse pakkumist 2021. aastani, ei ole seega EELK hinnangul õige.

Ambulatoorse õendusteenuse ehk koduõendusteenuse pakkumiseks omab EELK Tallinna Diakooniahaigla lepingut aastani 2021, kuid sellest ei rahastata EELK kinnitusel hospiitsi. „Hospiitsteenus pole koduõendus, seda pakub õendushaiglatest ainult EELK Diakooniahaigla statsionaarne hospiitsosakond,“ kinnitab EELK oma pressiteates. „EELK Tallinna Diakooniahaigla on aastaid püüdnud saavutada hospiitsteenuse ja kogu palliatiivse ravi tunnustamist Eesti riigi poolt. Seni pole see õnnestunud, kuigi 16 aasta vältel on statsionaarset hospiitsi arendanud ja seda sõnumit kantud nii koolituste läbiviimise kui ka rahvusvaheliste hospiitskonverentside korraldamisega,“ teatab EELK.