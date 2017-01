Edgar Savisaart aitab vapralt kannatlik Ida-Virumaa keskerakondlane

Keskerakonna pikaaegset esimeest on asunud Hundisilmal aitama erakonna Ida-Virumaa piirkonna juhatuse liige Maria Merkulova.

Sügisel jagas Edgar Savisaar pilte kohtumisest Anna Žinkovskaja ja teiste oma tulihingeliste toetajatega, jõulude aegu sellest, kuidas tal Hundisilmal lähedased külas käisid. Sügisel jäid Hundisilmal pildile ka Savisaare erakonnakaaslased, kes kindlalt senise esimehe taga seisid. Hundisilmal majandamisega on varem silma torganud Siret Kotka ja Moonika Batrakova, kes seal omamoodi perenaise rolli on täitnud ja mäletatavasti Hundisilma arveidki tasusid. Seni pole aga tähelepanu saanud Savisaare toetaja, kes Savisaart viimasel ajal igapäevaselt abistab.

Nimelt on juba kuid Savisaart aitamas käinud Ida-Virumaa piirkonna juhatuse liige Maria Merkulova (38), kelle, tõsi küll, leidsid Savisaarele appi väidetavalt mehe usaldusisik Siret Kotka ja endine maaeluminister Martin Repinski. Delfi fotograafi pildile jäi Merkulova näiteks möödunud aasta oktoobris, kui Savisaar võttis osa Keskerakonna volikogu istungist. Merkulova aitab Savisaart kõige tarvilikuga, ka toidu valmistamise ja kodu hoidmisega. Ühtlasi on naine ka Savisaare autojuht.

Merkulova kohta on öeldud, et tal on tugevad käed, aga ka tugev närvikava. „See, et Ida-Virumaalt üks hakkaja seal on olemas, seda vist teavad kõik,” sõnas Delfile üks erakonna liige, kes avaldas heameelt, et on leidnud keegi, kes appi on valmis minema. „Kui inimene vajab toetamist, siis see on väga teretulnud asi,” nentis ta.

Hätta sattunud inimeste aitamisega paistab Merkulova tegelevat ka väljaspool erakonda, nimelt kuulub ta Jõhvis tegutseva laste ja noorukite uimasti- ja kriminaalpreventsiooni ühingu juhatusse.

Maria Merkulova ise ütles Delfile vaid, et Savisaare aitamise teemat ta ei kommenteeri. Merkulova Savisaarele appi leidmist keeldus kommentaarimast ka Siret Kotka.

Keskerakonda astus Merkulova 2009. aastal. 2013. aastal kandideeris naine kohalikel valimistel Jõhvi vallas ja kogus 25 häält. 2016. aasta veebruaris valiti ta Ida-Virumaa piirkonna juhatusse.