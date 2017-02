Edgar Savisaarest sai Keskerakonna ajaloonõunik

Edgar Savisaar on alates esmaspäevast Keskerakonna palgaline nõunik, kinnitas erakonna peasekretär Jaak Aab.

Aab kinnitas ERR-i raadiouudistele, et Savisaar on ajaloonõunik ning tegeleb erakonna ajalooga ja annab sellega seoses vajadusel nõu.

Aab selgitas, et kui esialgu oli juttu Savisaarele 3500 euro maksmisest kuus, siis lepingus on tema palganumber väiksem.

"Me oleme tema eest teatud kulusid ka maksnud ja sellega on kaasnenud ka teatud maksude maksmine - kuna oleme tema eest maksnud õigusabikulusid, siis see läheb erisoodustuse alla. Nii et kokkuleppel makstakse talle selle võrra väiksemat palka, millised on olnud meie kulutused. Kui esialgu oli juttu 3500, siis praegu see palk nii kõrge pole," rääkis peasekretär.