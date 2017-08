Edgar Savisaare valik kohtus: kas olla jõuline poliitik või kidur patsient?

Edgar Savisaarel on homme jätkuval kohtuprotsessil valik, kas võtta omale poliitiku või patsiendi roll. Need eeldavad erinevat käitumist ja tehtavast valikust sõltuvalt võib ka kohtuprotsessi kulg teistsugune olla.

Viimased kuud on Savisaar kõikunud poliitiku ja patsiendi rolli vahel. Enne Keskerakonna esimehe koha kaotamist eelmisel sügisel eitas või vähendas Savisaar oma tervisehädasid, rõhutades pigem jätkuvat jõulisust.

Kui sel kevadel lähenes tema altkäemaksu võtmise kohtuprotsess, muutus ta patsient Savisaareks, kes võib kohe ära surra, kui tema üle kohut mõistma hakatakse. Ekspertiis aga leidis, et kuigi Savisaare tervis on kehv, saab ta seda säästliku eluviisi ja arsti soovituste järgimisega hoida piisavalt heas konditsioonis, et tema üle on võimalik kohut mõista.

Selle teate järel leidis Savisaar uuesti poliitilised ambitsioonid ja teatas eelmisel nädalal, et teeb koos Olga Ivanovaga Tallinnas uue valimisliidu, mis pakub konkurentsi Keskerakonnale. Oma otsust motiveerides viitaski Savisaar arstide seisukohale, et ta on kohtus käimiseks piisavalt terve.

Mis juhtub siis homme? Kas näeme eelmise istungi kordust, kus Savisaar viidi kiirabiga minema? Kehva tervisega inimesena piisab Savisaarel ilmselt vaid mõnest sammust, et oma tervisenäitajaid jälle kriitiliseks ajada. Sellele võimalusele viitas riigiprokurör Steven-Hristo Evestus peale Savisaare haiglasse viimist.

"Minul kui prokuröril on sügav kahtlus selles, et Edgar Savisaar endiselt ei järgi oma raviarsti juhiseid või ei anna raviarst korrapäraseid juhiseid ning säästlikust elurežiimist ja antud juhiste järgimisest on asi kaugel," sõnas Evestus. "Kõik annab alust arvata, et Savisaare tervislik käitumine ja terviseseisund sõltub palju temast endast."

Savisaare enda viimane postitus Facebookis viitab vastupidisele võimalusele. Savisaar pani üles pika jutu, kus tema tervisest oli vähe juttu, küll aga meenutas ta jälle oma rolli Eesti taasiseseisvumises ja kirjutas pikalt poliitikast. Ilmselt on selle põhjuseks teine eelmisel nädalal toimunud sündmus, nimelt teatas Savisaar valimisliiduga Tallinnas valimistele minekust.

Poliitik ja patsient on vastandlikud rollid, vähemalt Savisaare suguse poliitiku jaoks. Ta on kogu aeg loonud endast tugeva, jõulise poliitiku kuvandit. Otsus minna valimistele viitab sellele, et kohtusaalis ei näe me lähematel kuudel mitte tervisehädade üle kaeblevat vanainimest, vaid toetajate vahel saabuvat ja võidumärki näitavast poliitikut.

Pärast suvepuhkust algab kohtuasjas uus hooaeg, mis kestab järgmise suveni. Kui kõik edeneb plaanikohaselt, võib homme oodata avakõnesid, samuti võime saada teada, kes kohtualustest soovib minna kokkuleppele või taotleb kohtuasja lõpetamist.