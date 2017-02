Edgar Savisaare häbiväärseim lüüasaamine: ta jäi Lasnamäe sisevalimistel populaarsuselt alla isegi Juferevale ja Riibele

Edgar Savisaare poliitiline karjäär pole veel läbi, sest eile valiti ta Keskerakonna Lasnamäe piirkonna juhatusse. Tema häältesaak oli kunagise superstaari kohta aga piinlikult väike. Ta jäi populaarsuselt alla nii riigikogu liige Olga Ivanovale, linnaosavanem Maria Juferevale kui isegi linnaosavanema asetäitja Jaanus Riibele.

Juhatuse esimeheks valiti Ivanova 160 poolthääle ja 33 vastuhäälega. Juhtuse liikmeks valitud Jufereva sai 148, Riibe 107 ja Edgar Savisaar vaid 95 häält. Savisaarele järgnes Leonid Mihhailov 87 häälega.

Savisaar oli eile valimisel ise kohal ja pidas rahvale tervituskõne.

Savisaar oli eelmise aasta lõpuni Keskerakonna esimees. Kohalikel valimistel oli tema valimispiirkonnaks just Lasnamäe, kus ta tegi kohalikel ja ka riigikogu valimistel ühe rekordi teise järel. Tipuks jäid viimased kohalikud valimised, kus Savisaar sai Lasnamäel peaaegu 40 000 häält.

Ivanova ütles, et Savisaar on Lasnamäe piirkonna liige. Ivanova tegi talle ettepaneku piirkonna juhatusse kandideerida ja Savisaar andis selleks oma nõusoleku.

Seda, miks linnaosavanem Jufereva Savisaarest populaarsem oli, Ivanova kommenteerida ei soovinud. Ta nentis üksnes, et linnaosavanemad ongi populaarsed.

Seda, kui populaarne on Savisaar praegu Lasnamäe inimeste seas, näeb Ivanova sõnul valimistel, kui Savisaar otsustab sügisel kohalikel valimistel kandideerida. Tema sõnul pole teada, kas Savisaar soovib kandideerida, sest see on puhtalt tema enda otsus.

Lasnamäe esinumbriks on abilinnapea Mihhail Kõlvart. Ivanova sõnul käisid ka eile mitmed inimesed Savisaarega rääkimas, et ta kandideeriks kohalikel valimistel ka siis, kui ta pole enam esinumber.