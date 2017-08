Edgar Savisaar tahab saada Narva linnapeaks

Edgar Savisaare lähikondlane Jelena Valme kinnitas Delfile, et Savisaare valimisliit laieneb ka Narva ja sealseks linnapeakandidaadiks on Savisaar ise.

Savisaar ei kandideeri aga füüsiliselt Narva piirkonnas, selleks peaks tal olema tehtud sissekirjutus piiriäärsesse linna enne 1. augustit. See aga ei keela tal saamast linnapeaks, kui valitud volikogu seda otsustab.

Valme sõnul sai Savisaare kandidatuuris kokku lepitud 24. augustil Narvas. "Savisaare Narva linnapeaks saamisel peab aga muidugi olema uue volikogu ja ka valijate toetus," ütles Valme.

Savisaare soovi Narva linnapeaks saada kinnitas ka ta nõuandja Andres-Marius Rosenblatt.

Kas Savisaar kandideerib ka Tallinna meeriks, ei osanud Rosenblatt veel öelda. Ka Savisaare nimekirjaga ühinenud Tegusa Tallinna üks juhtidest Urmas Sõõrumaa ütles, et nende linnapeakandidaat pole veel kindlaks määratud. Samas ütles ta, et Savisaar see olema ei saa, sest tema kandideerib volikogu lihtliikmeks.