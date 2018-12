Edgar Savisaar prokuröridele: tulevikus ärge sekkuge poliitilistesse mängudesse

Evestus oli minu kolmas prokurör. Sellesse protsessi suhtus ta äärmiselt kirglikult. Üllatus, et ta lahkus lahinguvaljalt kõige otsustavamal hetkel. See ei ole minu arvates kooskõlas tema isikuomadustega. Aasta tagasi kuulutati Evestus aasta prokuröriks. Nüüd järsku visati kõik nurka. Pool kohut oli ju veel ees. Üheksa advokaati olid veel ära kuulamata, kohtuvaidlused pidamata. Mis oli siis Evestuse äkilise lahkumise põhjuseks? Ühed räägivad Savisaare kohtuasja ebaõnnestumisest, teised Danske Panga asjast, kolmandad toovad välja nn Kutseri lindid. Võimalik aga, et asi oli lihtsam ning taandub võimuvõitlusele prokuratuuris.

Järelduseks võib öelda, et kolm prokuröri ei suutnud ühe jalaga invaliidi, kellel on kuus ravimatut haigust, ikkagi paigast nihutada.

Õnnitlen Kadrit, Laurat ja Sten Kristot (Kadri Välingut, Laura Vaiku ja Steven Hristo Evestust – toim) peatsete jõulupühade puhul, soovin neile head ja turvalist Jõuluaega. Oleme selle ajaga nii lähedasteks saanud. Tulevikus aga ärge sekkuge poliitilistesse mängudesse. Soovin Teile seda kogu südamest.