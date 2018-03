Edgar Savisaar: pidin linnavolikogust pärast esimest hääletamist lahkuma, sest rohkem tervis ei lubanud

Täna käis Edgar Savisaar esimest korda üle kolme kuu taas Tallinna linnavolikogu istungil, sest muidu oleks tema volitused peatatud. Savisaar kirjutab Facebookis, et pidi kiiresti lahkuma, sest tervis ei kannatanud istungil olemist välja.

"Olen ligi kolm kuud Tallinna Volikogu istungitest puudunud, sest olen olnud haiglas. Seekord tulin kohale, et osaleda. Fotograafid pildistasid ja sõbrad käisid tervitamas. Aga üle kahekümne minuti ma vastu ei pidanud ja pidin pärast esimest hääletamist koju tagasi minema. Minu jaoks jäi see istung kätki.. Niisugune see elu on," kirjutas Savisaar.

Isikumandaadiga volikokku pääsenud Savisaare asendusliige on IRL-i saadik Riina Solman, kes aga omakorda on volikogus Siim Kiisleri asendusliikmena. Seega, kui Savisaar ei oleks täna kohale tulnud, pääsenuks volikokku IRL-i fraktsiooni lisaks Kaido Kukk.