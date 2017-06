Edgar Savisaar otsusest Lepo Sumera pere kodust välja tõsta: piinlik, et inimestele visatakse näkku 200 eurot 140 m² eest ja jäetakse koduta

Keskerakonna endine juht, hetkel kohtuteed käiv Edgar Savisaar loodab, et Lepo Sumera suguvõsa ei tõsteta välja nende kodust, kus nad on aastakümneid elanud.

"Lugesin, et Kadri-Ann Sumerat tahetakse tagastatava maja korterist välja tõsta. Loodan, et riigikohus ei soostu sellega. Ma saan aru, et Isamaaliit eelistab alati baltisakslasi Eesti inimestele, kes meie elu ja kultuuri alles hoiavad. Aga see on liiast!" kirjutasb Savisaar oma Facebooki kontol.

"Heimar Lenk kirjutas, et kavatsetakse vastu võtta järjekordset omandireformi muutmise seadust, mis toob kaasa veel umbes 400 samasugust väljatõstmise juhtumit. Piinlik, et inimestele visatakse näkku 200 eurot 140 m² eest, aga kodust jäävad nad ilma. Süvendatakse ebaõiglust. See on lihtsalt kõlbmatu! Ma ei tunne enam Keskerakonda ära! Kui Riigikohus peaks tõesti kinnitama Sumeratelt kodu ära võtmise, siis on Tallinna linna ülesanne neile see elamine tagasi osta, et ükski kortsus asi saaks sirgemaks aetud," lisas Savisaar.

Delfi kirjutas esmaspäeval sellest, kuidas kohus jättis helilooja Lepo Sumera pere kodust ilma.

Tallinna ringkonnakohus langetas otsuse, mille järgi peab aastakümneid Gonsiori tänaval asuvas korteris elanud Sumerate pere oma kodust välja kolima. Kohus leiab, et linn erastas korteri ebaseaduslikult.

„Täna on see päev, kus kaotasime oma kodu,” oli helilooja Lepo Sumera tütar Kadri-Ann Sumera sunnitud ringkonnakohtu otsuse tõttu lausuma.

Eesti Ekspress kirjutas 2000. aastal, et probleemid erastatud korteriga nõudsid toona äsja 50. juubelit tähistanud endise ministri Lepo Sumera elu. Mees ei jõudnud ära oodata Tallinna halduskohtu otsust, mille järgi käitus Tallinn Gonsiori tänaval asuvat 5-toalist korterit Sumeratele erastades õigesti.

Nüüd langetas aga Tallinna ringkonnakohus otsuse, mille järgi tuleb Sumeratel oma kodust ikkagi välja kolida. Korteris elavad praegu Lepo Sumera lesk ja kaks tütart.

„[Kaotasime] kodu, kus oleme elanud 34 aastat. Kodu, mille vahetasime kolme väiksema korteri vastu, kuhu asusid elama sel ajal siin elanud kolm vene perekonda. Kodu, kus oleme teinud mitu põhjalikku remonti. Kodu, mille oleme erastanud täpselt samadel alustel nagu kümned tuhanded teised eesti inimesed ja mis on kinnistusraamatus meie nimele kantud. Kodu, mille üle juba on olnud kohtulikke omandivaidlusi, mis lahendati selgelt meie kasuks – kuigi isa ei jõudnud toonast positiivset otsust ära oodata, sest stressitase ületas südame taluvuse. Kodu, kus on elanud Eestile makse maksnud kodanikud. Kodu, kus on loodud palju tõeliselt head muusikat, tehtud lugematuid klaveritunde, hoitud üleval eesti kultuuri,” kirjutas Kadri-Ann Sumera.