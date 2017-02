Edgar Savisaar on pärast Keskerakonna kongressi täielikult pildilt kadunud

Edgar Savisaar ei tulnud Keskerakonna kongressile, kus tema asemel valiti erakonna esimeheks Jüri Ratas. Ta pole ka peale seda kordagi avalikkuse ette ilmunud.

Viimati jäi Savisaar Delfi kaamerate ette 27. oktoobril, kui ta saabus Moskvast. See on senini viimane kord, kui ta on Delfi kaamerate ette jäänud. Keskerakonna kongress toimus 5. novembril, sinna ta enam kohale ei läinud.

Ka teistel meediakanalitel pole läinud paremini. Ka ERRi ja Postimehe veebiarhiivist ei leia ühtegi nende endi ajakirjanike tehtud pilti ega videot Savisaarest pärast Keskerakonna kongressi.

Pärast kongressi kirjutas Savisaar oma elust Facebookis ja postitas ka pilte. Need olid tollal peamisteks infoallikateks tema tegevuse kohta, aga ka need postitused jäid aja jooksul harvemaks. Viimane postitus on pärit 10. jaanuarist ja räägib sellest, et Savisaar käis Rahvarinde ühe looja Lembit Koigi matustel.

Erakonna esimehena sai Tallinna linnapea ametist korruptsioonikahtluse tõttu kõrvaldatud Savisaar erakonnalt riigikogu liikme palka. Valimiskaotuse järel vältis Savisaar pikemat aega kontakte erakonna uute juhtidega, aga nõustus jaanuari lõpus hakkama Keskerakonna ajaloonõunikuks. Tõsi, tööleping sõlmiti tagantjärele 6. novembri seisuga ehk selle alguseks oli tema kui erakonna esimehe töölepingu lõpp.

Keskerakonna peasekretär Jaak Aab ütles, et tema pole täpselt kursis sellega, millega erakonna töötaja Savisaar praegu tegeleb. "Tal on suhteliselt vabad käed, ju ta midagi toimetab. Ta töötab kodus, tal on varem kogutud eri materjale, ta kindlasti tegeleb nendega," rääkis Aab Delfile.