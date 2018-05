Edgar Savisaar oma tervisest: mind hindasid patoloogid, kes tavaliselt tegelevad surnutega. Neile tundusin ma terve olevat

Kunagine tipp-poliitik ja Keskerakonna juht Edgar Savisaar andis intervjuu Rus.Delfile, muu hulgas tuli jutuks ka praegu korruptsiooniasjaga kohtu all oleva endise Tallinna linnapea tervislik seisund.

Edgar Savisaart on räsinud mitu rasket haigust, teda on varem kohtusaalist kiirabiga ära viidud. Eksperdid pidid hindama, kas ta on ikka piisavalt tugev, et kohtupingis istuda. Mäletatavasti lõpetas Eesti kohtuekspertiisi keskuse seitsmeliikmeline ekspertkomisjon oma töö Edgar Savisaare tervise hindamisel viimati sellega, et luges ta tervise poolest igati kohtukõlbulikuks. Oma eriarvamuse esitas komisjoni hinnangu juures endokrinoloog Vallo Volke, kes väljendas hirmu, et kohtuprotsess võib Savisaare tervist otsustavalt halvendada või lausa endise poliitiku surma kaasa tuua.

Delfi ajakirjanik küsis Edgar Savisaarelt, milliseks hindab too oma tervislikku seisundit. „Nagu te teate, on mind uurinud kaks ekspertkomisjoni. Siiski on kahju, et viimase komisjoni koosseisus olid peamiselt patoloogid, kes tavaliselt tegelevad isikutega, kes pole enam elus. Nemad arvavad, et ma olen terve inimene. Aga võib-olla neil ongi õigus, lihtsalt nad võtavad hindamisel arvesse ka neid, kes on juba teises maailmas. Ma olen haige inimene, ilma ühe jalata. Ma sain just spetsiaalse tõendi, et mul on üks jalg, selle tegemine võttis kolm kuud aega.“